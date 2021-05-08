Сколько стоит «Родина»

Тенденция объявлять разного рода финансируемые из-за рубежа НКО и частных лиц иностранными агентами неожиданно показала свою оборотную сторону. Некий Фёдор Бирюков, принадлежащий к верхушке партии «Родина», объявил иноагентом всю компартию во главе с незаменимым Геннадием Зюгановым.

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Аргументировал родинец своё разоблачение тем, что, мол, КПРФ давно поддерживает тесные связи с Компартией Китая, там же выходят и книги Геннадия Андреича: дескать, есть и иные составляющие такого сотрудничества, выходящие за границы классической идеологической близости. Словом, налицо явная апелляция к властям, к Минюсту с призывом проверить такое подозрительное политическое братство.

Нет, конечно, наши отношения с Китаем не так просты, российские партнёры из Поднебесной до мозга костей прагматичны, умеют создавать свою опорную клиентуру в разных странах. Более того, у нас были учёные, осуждённые за продажу соседям военных и технологических секретов. Немало существует и кулуарных подозрений в отношении видных политиков, которые-де являются бескорыстными проводниками интересов особого российско-китайского сближения. Есть даже клише «прокитайское лобби в Москве». Но чтобы вот так целую системную партию, которая, по словам президента, всецело разделяет патриотические позиции, обвинить в работе на иностранную державу!? Это что-то новое в нашем политическом истеблишменте.

Ng Han Guan/ТАСС

И вот — громкое, хотя и несколько отдающее абсурдом заявление. Конечно, объяснить его можно желанием партийцев хоть как-то о себе напомнить, поскольку партия всё дальше уходит в тень, особенно на фоне новых структур типа прилепинской партии «За правду!», которая шаг за шагом также повторяет путь «Родины».

Но не исключено, что костяк «Родины», помнящий её идеологические истоки, решил вновь показать свою эффективность в процессе «отжатия» части ядрёного электората КПРФ и предпочёл зайти с неожиданной стороны. Тем более что как раз стартует предвыборная кампания. «Родине» это некоторая реклама, а коммунистам надо ещё и поломать головы над тем, надо ли вообще реагировать на такие обвинения, подавать в суд. Или проще и разумнее проигнорировать навешивание подобного ярлыка, чтобы не создавать выгодную оппонентам шумиху.

Но, как говорится, лиха беда начало. Не исключено, что прецедент, созданный родинцами, даст всходы и партии наши включат такие обвинения в свой наступательный арсенал. Хотя только что президент призвал все партии вести честную и открытую предвыборную борьбу, не пытаясь очернить оппонентов.