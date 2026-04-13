13 апреля 2026 в 14:20

Складываю всё в казан и отдыхаю: мясной соус для любого гарнира — минимум действий, максимум вкуса

Фото: D-NEWS.ru
Это тот самый рецепт, когда не нужно стоять у плиты часами. Достаточно потратить 10–15 минут на подготовку — и дальше духовка всё сделает сама. В итоге получается густой, насыщенный мясной соус, который идеально подходит к любому гарниру: картофелю, рису или макаронам.

Ингредиенты

Говядина — 700–900 г, морковь — 2–3 шт., лук красный — 1–2 шт., чеснок — 5–6 зубчиков, томатная паста или соус — 2–3 ст. л., растительное масло — 1–2 ст. л., мука или крахмал — 1 ст. л., соль, специи, перец — по вкусу, вода — 1 стакан.

Приготовление

Мясо нарезать крупными кусками — так оно получится особенно сочным. Морковь нарезать крупно, лук — дольками, чеснок можно оставить целыми зубчиками. Всё сразу сложить в казан или форму для запекания.

Добавить томат, масло, специи и немного муки или крахмала — это сделает соус густым и бархатистым. Влить стакан воды и хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Накрыть крышкой или фольгой и отправить в духовку при 190 °C примерно на 2–2,5 часа. За это время мясо становится мягким, пропитывается соусом и буквально распадается на волокна.

Ранее мы делились рецептом капустного салата со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус.

Проверено редакцией
Общество
Блинная закуска «Макраме» — вместо скучных рулетов: ажурные, кружевные и с любой начинкой
Общество
Помидоры в салат — это преступление! Готовлю их с нежной начинкой — свежесть и максимум пользы
Общество
Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало
Общество
Только не путать с хинкали! Готовлю аварский хинкал — истинный вкус гостеприимства
Общество
И не надо никаких уставших гуляшей — фетаксу и черри отправляю в духовку и варю макароны: невероятная паста вкуснее, чем в ресторане
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

