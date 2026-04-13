Складываю всё в казан и отдыхаю: мясной соус для любого гарнира — минимум действий, максимум вкуса

Это тот самый рецепт, когда не нужно стоять у плиты часами. Достаточно потратить 10–15 минут на подготовку — и дальше духовка всё сделает сама. В итоге получается густой, насыщенный мясной соус, который идеально подходит к любому гарниру: картофелю, рису или макаронам.

Ингредиенты

Говядина — 700–900 г, морковь — 2–3 шт., лук красный — 1–2 шт., чеснок — 5–6 зубчиков, томатная паста или соус — 2–3 ст. л., растительное масло — 1–2 ст. л., мука или крахмал — 1 ст. л., соль, специи, перец — по вкусу, вода — 1 стакан.

Приготовление

Мясо нарезать крупными кусками — так оно получится особенно сочным. Морковь нарезать крупно, лук — дольками, чеснок можно оставить целыми зубчиками. Всё сразу сложить в казан или форму для запекания.

Добавить томат, масло, специи и немного муки или крахмала — это сделает соус густым и бархатистым. Влить стакан воды и хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Накрыть крышкой или фольгой и отправить в духовку при 190 °C примерно на 2–2,5 часа. За это время мясо становится мягким, пропитывается соусом и буквально распадается на волокна.

