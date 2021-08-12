СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в Чёрном море

Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления. Об этом сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Сегодня уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбуждённого органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды», переданное в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, то есть загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде, — цитирует её агентство.

По этой статье правонарушитель может получить реальный тюремный срок до двух лет.

Отмечается, что по поручению руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павла Вымeнца в Новороссийск выехал его заместитель Давид Осипов для непосредственной координации работы следственной группы.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязнённых территорий, в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума начались обыски, допрашивают специалистов и работников предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства. Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования, результаты которых необходимы для оценки случившегося.

Ранее залповый выброс нефти произошёл в порту Новороссийска. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Следствием ЧП стало загрязнение около 200 квадратных метров Чёрного моря.

В Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного — так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров.