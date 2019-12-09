https://static.news.ru/photo/383b6216-1a4f-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД чаще всего среди представителей силовых ведомств предстают перед судом по обвинению в коррупции. В 2019 году обвинялись 752 полицейских.

Рейтинг коррупционеров также составили сотрудники ФСИН России (181 обвинение), ФССП России (84), МЧС России (51), ФТС России (34), СКР (27) и прокуратуры России (9). Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

По её словам, позиция руководства ведомства «является принципиальной», особенно когда речь идёт о чистоте своих рядов.

Начиная с января 2019 года в суды направлены почти 6,5 тыс. уголовных дел о более 11,6 тыс. преступлений коррупционной направленности. Дача и получение взятки являются наиболее частым преступлением среди силовиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что конец 2019 года отметился новыми громкими коррупционными делами. 30 ноября при получении взятки задержали первого заместителя начальника следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко. Вместе с ним пойман некий член адвокатской палаты Владимирской области. Бусылко, по версии следствия, обещал ему закрыть уголовное дело за 18 млн рублей.