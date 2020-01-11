https://static.news.ru/photo/5a572948-357f-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Counselling /pixabay.com

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил о том, что в штате каждой школы должен быть психолог, для предотвращения конфликтов, а также необходимы изменения в работе охранников школ и средних профессиональных учебных заведений. Информация следует из интервью Игоря Краснова газете «Коммерсант».

Данная работа, на наш взгляд, не должна быть эпизодической, а охватывать коллективы всех школьных учреждений, поэтому наличие психолога правильнее предусмотреть в штате каждого из них, — пояснил Игорь Краснов газете «Коммерсант».

Чтобы попытаться избежать таких случаев, добавил он, как дела о нападении на учащихся колледжей в Керчи и Благовещенске, а также на ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, разрабатываются несколько направлений.

Помимо психологов в штате каждой школы, необходимы нормативные изменения в работе охраны, которые смогут обеспечивать защиту не только школьникам, но и преподавательскому составу школы. Сотрудники охранной службы в школах имеют очень низкий уровень подготовки. Из-за недостаточного финансирования, учебное заведение не может позволить себе подготовленных специалистов в охранной сфере.

Повлиять на ситуацию, по нашему мнению, может изменение нормативной базы, регулирующей частную охранную деятельность, например, путем предъявления особых требований к организациям, оказывающим охранные услуги образовательным учреждениям, — привели слова Игоря Краснова в издании.

Чтобы избежать конфликтов на фоне денежных проблем, а часто именно из-за финансовых проблем подростки идут на преступления, нужно создавать центры занятости для несовершеннолетних, отметил Игорь Краснов. Такие службы есть за рубежом, и они показали хорошие результаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что после случая нападения ученика школы в Улан-Удэ, где ученик напал на учащихся с топором, штат психологов в школах России решили увеличить.