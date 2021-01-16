СК разберётся с фальсификациями данных о рождаемости в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/7cbe56e8-58e5-11eb-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росздравнадзор передал в Следственный комитет (СК) результаты проверки качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области. Там выявлены нарушения, которые совершались для улучшения статистики.

В 2017–2018 годах врачей вынуждали не отправлять из сельской местности в перинатальный центр матерей с угрозой преждевременных родов, а также недоношенных младенцев. Их оставляли в районных больницах. Кроме того, умерших детей медиков заставляли оформлять как мертворождённых, чтобы повысить показатели, передаёт РИА Новости.

По информации пресс-службы Росздравнадзора, тщательная проверка была проведена ещё в 2018 году. По её итогам «в связи с выявленными нарушениями в оказании медпомощи» от должности отстранили главного врача Ростовского перинатального центра Валерия Буштырева.

Теперь же, уточнили в ведомстве, результаты проверки решено передать следственным органам.

Ранее NEWS.ru писал, что медики многих стран в период пандемии коронавируса отметили резкое снижение числа преждевременных родов, связав это с отсутствием стресса в домашних условиях и очистившимся воздухом. Однако некоторые, в том числе и российские врачи, отметили уменьшение числа недоношенных детей с увеличением случаев мертворождения.