СК проверит зарплаты сибирских учёных после жалобы Путину

https://static.news.ru/photo/706dcac0-6ab7-11eb-a71c-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Heinl/dpa/Global Look Press

Следователи Новосибирска начали проверку информации о проблемах с выплатой зарплаты местным учёным. На проблему президенту Владимиру Путину днём ранее пожаловалась сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина.

Диалог произошёл в ходе заседания Совета по науке и образованию. Лауреат премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2020 год рассказала, что получает 25 тысяч рублей и при этом с начала года ей положена надбавка в шесть тысяч.

Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в регионах. По словам Путина, в таком случае оплата труда положена в размере 78 тысяч рублей. Однако в среднем по региону она, по словам губернатора Андрея Травникова, лишь 39 тысяч.

Как заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК), сейчас там выявляют тех, чьи права на оплату труда были нарушены. Кроме этого, ведомство намерено оценить действия должностных лиц, «которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения учёным».

Кроме этого, проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременности и полноты оплаты труда в этом институте начала прокуратура Новосибирской области. Там пообещали в дальнейшем заняться всеми научными учреждениями Сибирского отделения РАН.

По словам Фалькова, возглавляемое им министерство также проводит проверку. Он заверил, что ведомство уже разбирается, «смотрит» и, вероятно, будут предприняты определённые шаги, писал NEWS.ru.