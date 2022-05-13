СК предъявил очные обвинения военнослужащим ВСУ и нацбатальона «Айдар» СК предъявил очные обвинения военнослужащим ВСУ и нацбатальона «Айдар»

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Очные обвинения в жестоком обращении с гражданским населением предъявлены двум военнослужащим ВСУ и одному участнику националистического батальона «Айдар», сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В ведомстве добавили, что следователи допросили порядка четырёх тысяч лиц, сдавшихся в плен, в том числе более 200 офицеров.

Предъявлено очное обвинение военнослужащему националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому, — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, обвинение в жестоком обращении с гражданским населением было предъявлено Сергею Пилиповичу из 36-й отдельной бригады морской пехоты и Василию Шитре из 23-го отдельного мотопехотного батальона. В СК заявляют, что на допросах они во всём сознались.

Ранее сообщалось, что больше 20 трупов мирных жителей обнаружила совместная миссия представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а также сотрудников СК РФ в больнице Мариуполя, где были оборудованы позиции украинских националистов. Задача российских и донецких следователей — собрать доказательства и провести дальнейшее расследование гибели гражданских в городе.