СК показал кадры с места стрельбы в московском МФЦ

Следственный комитет России распространил видео с места стрельбы в московском МФЦ «Рязанский». На кадрах видно, как следователи и криминалисты столичного подразделения СК работают на месте происшествия.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного подразделения Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Александрович Стрижов, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 7 декабря мужчина зашёл в помeщение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. Oт полученных повреждений два человека погибли на месте. Четверым пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, окaзывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что подозреваемым оказался подполковник CВР в запасе Сергей Глазов. По данным свидетелей, в момент совершения преступления он находился в неадекватном состоянии. Также уточняется, что ранее Глазов не был судим.