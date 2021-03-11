СК отказался проверять силовика, из-за которого пенсионерка сломала руку

https://static.news.ru/photo/fad530c8-8294-11eb-b9c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдел Следственного комитета по Центральному району Челябинска отказал в проведении проверки действий полицейского, который толкнул 65-летнюю женщину Елену Арефьеву на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Пенсионерка в ходе инцидента сломала руку.

Она находилась в толпе протестующих, которую силовики начали разгонять при помощи дубинок. Один из полицейских, преследовавший активиста, толкнул пожилую женщину в спину, после чего она упала на землю. Врачи диагностировали у неё перелом руки. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Пенсионерка обратилась в Следственный комитет. Её и других очевидцев случившегося вызывали на допрос. Однако в результате следователи решили, что в заявлении женщины нет данных о противоправных действиях силовиков, а только поставлен вопрос «о привлечении неизвестного лица к ответственности, которое целенаправленных действий по применению насилия не предпринимало». В результате в проведении доследственной проверки было отказано, сообщил в правозащитной организации «Апология протеста» адвокат, которой защищает женщину.

Аналогичное письмо из ведомства получил другой участник той же акции Алексей Скорик, которого сначала толкнули на землю, а затем ударили дубинкой. Это произошло за несколько секунд до инцидента с Арефьевой.

Оба письма были подписаны заместителем руководителя СО по Центральному району Челябинска регионального СУ СКР Игорь Шамурин. Адвокат планирует обжаловать оба решения в судебном порядке.

Ранее Главк СКР по Санкт-Петербургу отказался отвечать на вопросы СМИ по доследственной проверке в отношении силовика, ударившего в ходе протестной акции 23 января жительницу города Маргариту Юдину.

В ходе протестной акции Юдина попыталась узнать у силовиков причины задержания участника митинга. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот. Та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Юдина была госпитализирована, и медики диагностировали у неё сотрясение мозга.