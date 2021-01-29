В СКР засекретили проверку в отношении ударившего женщину силовика

https://static.news.ru/photo/2f9252a2-6245-11eb-9371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главк СКР по Санкт-Петербургу отказался отвечать на вопросы СМИ по доследственной проверке в отношении силовика, ударившего в ходе протестной акции 23 января жительницу города Маргариту Юдину.

Сотрудники издания «Подъём» хотели узнать , на каком этапе находится проверка, установлена ли личность силовика и по какой статье он может быть привлечён к ответственности.

В ведомстве ответили, что эта информация не может быть разглашена. При этом была упомянута статья о запрете на обнародование данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ).

В ходе протестной акции Юдина попыталась узнать у силовиков причины задержания участника митинга. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот. Та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Юдина была госпитализирована, и медики диагностировали у неё сотрясение мозга.

Позднее силовик пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он принёс женщине извинения и объяснил, что причиной инцидента стало запотевшее забрало шлема.

Юдина поначалу простила силовика, но потом изменила своё решение. По её словам, она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, а из-за пристального внимания прессы к инциденту ей поменяли диагноз на травму средней тяжести и выписали с формулировкой едва ли не как у здорового человека. Она намерена вместе с правозащитниками добиваться наказания для силовика.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн изначально встал на защиту Юдиной. Однако потом передумал. По его словам, из разговора с руководством МВД, депутат узнал, что полицейский воспринял женщину как реальную угрозу, поскольку перед этим подвергся нападению.