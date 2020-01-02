Следственный комитет направил в социальные службы материалы с ходатайством о лишении или ограничении родительских прав матери московской девочки, которая пропала в новогоднюю ночь. Там пояснили, что ребёнок проживает в неполной семье, которая состоит на учёте в органах системы профилактики.
Инцидент, по уточнённым данным,
Через некоторое время мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Несколько часов незнакомую женщину искали как похитительницу, пока не начали всплывать подробности этой истории.
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно об исчезновении ребёнка у подъезда дома по улице Яблочкова. Несколько часов спустя женщину, которая её увела, нашли и допросили в полиции.
Выяснилось, что девочка жила в антисанитарных условиях в квартире, где все вещи оказались разбросанными, а вместо унитаза использовалось обыкновенное ведро. При этом всю ночь на 1 января, пока велись поиски, входная дверь в жилище была настежь открыта.
Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она находится под присмотром специалистов. Вместе с тем, остаётся неясным возраст девочки. Первоначально сообщалось, что ей семь лет, впоследствии в СМИ стала появляться информация, что она — шестилетнего возраста.
Вместе с тем, следователи проводят проверку, в ходе которой намерены дать правовую оценку действиям или бездействию работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребёнка в семье.
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