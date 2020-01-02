https://static.news.ru/photo/00e84770-2d69-11ea-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет направил в социальные службы материалы с ходатайством о лишении или ограничении родительских прав матери московской девочки, которая пропала в новогоднюю ночь. Там пояснили, что ребёнок проживает в неполной семье, которая состоит на учёте в органах системы профилактики.

Инцидент, по уточнённым данным, произошёл после празднования Нового года, в ходе которого хозяева квартиры и находившиеся там гости поссорились. После этого ребёнка увела знакомая сожителя женщины. Девочка сама обратилась к ней, будучи в слезах. Тогда та приняла решение отвести ребёнка к себе домой, а на следующий день вернуть матери.

Через некоторое время мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. Несколько часов незнакомую женщину искали как похитительницу, пока не начали всплывать подробности этой истории.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно об исчезновении ребёнка у подъезда дома по улице Яблочкова. Несколько часов спустя женщину, которая её увела, нашли и допросили в полиции.

Выяснилось, что девочка жила в антисанитарных условиях в квартире, где все вещи оказались разбросанными, а вместо унитаза использовалось обыкновенное ведро. При этом всю ночь на 1 января, пока велись поиски, входная дверь в жилище была настежь открыта.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она находится под присмотром специалистов. Вместе с тем, остаётся неясным возраст девочки. Первоначально сообщалось, что ей семь лет, впоследствии в СМИ стала появляться информация, что она — шестилетнего возраста.

Вместе с тем, следователи проводят проверку, в ходе которой намерены дать правовую оценку действиям или бездействию работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания ребёнка в семье.