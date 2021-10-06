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СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключёнными под Саратовым

14:00, 06 октября 2021
СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключёнными под Саратовым
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СК России начал проверку по новым сообщениям о пытках над заключёнными в тюремной больнице Саратовской области. Как рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Надежда Волошина, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Также, по её словам, продолжается расследование и прежних дел о насилии в учреждении, пишет MK.RU..

По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение,цитирует издание Волошину.

Ранее Комитет против коррупции и пыток Gulagu.net опубликовал очередные видеосвидетельства издевательств над заключёнными в российских исправительных учреждениях. На одном из них, предположительно, содержатся кадры из саратовской больницы для арестантов.

Фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт комитет получил от программиста и бывшего заключённого ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам. На опубликованных ранее кадрах видно, как заключённых раздевают, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие. Правозащитники утверждают, что видео снималось для последующего использования в качестве компромата.

После публикации было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». За это преступление может грозить до 10 лет лишения свободы.

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