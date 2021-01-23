«Ситуацию будем менять»: Олег Навальный пришёл на акцию протеста в Москве

https://static.news.ru/photo/76e5b3de-5d8f-11eb-8a76-fa163e074e61_660.jpg Алексей и Олег Навальные (архивное фото) Фото: Олег Навальный/facebook.com

Брат оппозиционного блогера Алексея Навального Олег пришёл на несанкционированный митинг, проходящий в эти минуты в центре Москвы.

Люди вроде как недовольны сильно ситуацией, будем как-то её менять. Всё об этом говорит, — сказал Навальный в эфире телеканала «Дождь».

Он добавил, что люди требуют, чтобы власти выпустили всех политзаключённых, а президент России Владимир Путин ушёл в отставку. По словам Навального, на акции протеста очень много людей, «тысячи, возможно, десятки тысяч», при этом он не стал называть их приблизительное количество. Навальный также отметил, что полиция местами чрезмерно и неоправданно жёстко обращается с митингующими.

Как сообщал NEWS.ru, в российских городах полицейские задержали уже 1614 участников незаконных протестных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Практически треть всех задержанных — в Москве.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.