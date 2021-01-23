В РФ задержали более 1600 участников несанкционированных акций

https://static.news.ru/photo/1ceae4ac-5d90-11eb-acec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным «ОВД-Инфо», в российских городах полицейские задержали уже 1614 участников незаконных протестных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Практически треть всех задержанных — в Москве.

В настоящий момент известно, что в отделения МВД Москвы доставлены уже 513 протестантов, на втором месте по числу задержанных — Санкт-Петербург (212), на третьем — Новосибирск (92).

49 человек задержали в Омске, 47 — в Казани, 44 — в Сочи, 35 — во Владивостоке.

Журналисты Reuters утверждают, что в Москве 23 января на митинг вышли 40 тысяч человек. В МВД говорят, что митингующих не более четырёх тысяч.

Как писал NEWS.ru, правоохранители задержали супругу Алексея Навального Юлию. Это произошло во время акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы. О задержании сама Юлия Навальная сообщила на своей официальной странице в социальной сети.

Ранее в Москве была задержана сторонница Навального, юрист Любовь Соболь.

В субботу во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.