В воскресенье, 9 февраля, жителей столичного региона ждёт переменная облачность и гололедица.
Метеорологи также пообещали, что осадков в этот день не будет, а морозы ослабеют,
Несмотря на тёплые атмосферные фронты, которые пересекут Московский регион, каких-либо существенных осадков они не принесут, и это благодаря антициклональному гребню, который уже вторые сутки держит Московию под своей опекой, — заверили синоптики.
Морозы в воскресенье отступят, а температура воздуха не опустится ниже −3 градусов, по области — от −1 до −6. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью до 10 метров в секунду.
По данным синоптиков, атмосферное давление и кислородный режим в Москве сейчас благоприятные. Для метеозависимых 9 февраля станет очень комфортным днём. Однако проявить осторожность нужно людям с заболеваниями органов дыхания или суставов из-за высокой влажности.
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы «мрачную оттепель» 10 февраля.
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