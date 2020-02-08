https://static.news.ru/photo/c8e0f5b4-4b15-11ea-86a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 9 февраля, жителей столичного региона ждёт переменная облачность и гололедица.

Метеорологи также пообещали, что осадков в этот день не будет, а морозы ослабеют, передаёт «Москва 24».

Несмотря на тёплые атмосферные фронты, которые пересекут Московский регион, каких-либо существенных осадков они не принесут, и это благодаря антициклональному гребню, который уже вторые сутки держит Московию под своей опекой, — заверили синоптики.

Морозы в воскресенье отступят, а температура воздуха не опустится ниже −3 градусов, по области — от −1 до −6. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью до 10 метров в секунду.

По данным синоптиков, атмосферное давление и кислородный режим в Москве сейчас благоприятные. Для метеозависимых 9 февраля станет очень комфортным днём. Однако проявить осторожность нужно людям с заболеваниями органов дыхания или суставов из-за высокой влажности.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столицы «мрачную оттепель» 10 февраля.