Синоптик рассказал об идущем на Москву потеплении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, то в Москве потеплеет до 20-23 градусов уже 16 августа. Он отметил, что такая же погода сохранится в регионе в два последующих дня.
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Возвращается нормальная погода, но в московском исполнении для конца второй декады августа, — подчеркнул Вильфанд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре, которая в ближайшие дни наступит в ряде регионов. Метеоролог добавил, что постепенно теплеть начнёт с 15 августа, а в сентябре температура в России будет около и выше нормы.
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