Синоптик рассказал об идущем на Москву потеплении

https://static.news.ru/photo/5b71997c-deb6-11ea-ba74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, то в Москве потеплеет до 20-23 градусов уже 16 августа. Он отметил, что такая же погода сохранится в регионе в два последующих дня.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что осадки не испортят москвичам впечатление от краткосрочного потепления.

Возвращается нормальная погода, но в московском исполнении для конца второй декады августа, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре, которая в ближайшие дни наступит в ряде регионов. Метеоролог добавил, что постепенно теплеть начнёт с 15 августа, а в сентябре температура в России будет около и выше нормы.