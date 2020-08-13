Аномальное тепло наступит в ряде регионов в ближайшее время

Синоптики предупреждают об аномальной жаре, которая в ближайшие дни наступит в ряде регионов. Повысится температура в Тюменской области, Красноярском крае, Дальнем Востоке.
На 4–6 градусов выше нормы будет в Амурской области, ЕАО, на юге Хабаровского края, в Приморье. Очень жарко станет на востоке Тюменской области, на западе Красноярского края, где будет на 6–8 градусов выше нормы,
Метеоролог добавил, что постепенно начнёт теплеть с 15 августа, а в сентябре температура будет около и выше нормы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «генеральная репетиция осени» начинается в европейской части России. Температура понижается, идут дожди, местами с градом. Летняя погода сохраняется только в южных широтах.
Добавьте наши новости в избранные источники