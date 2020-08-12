В центр России на неделю заглянет осень

https://static.news.ru/photo/cdeb6cf0-dc66-11ea-9e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Генеральная репетиция осени» начинается в европейской части России. Температура понижается, идут дожди, местами с градом. Летняя погода сохраняется только в южных широтах.

Уже сегодня, 12 августа, температура воздуха в Центре и Черноземье не будет превышать +20 градусов. На севере Центрального района, в Поморье и на Кольском полуострове ещё прохладнее — до +15. На крайнем северо-востоке региона, откуда и распространяется арктический воздух, столбик термометра не поднимется выше 10 градусов тепла.

На всей территории европейской части РФ продолжатся осадки. Преимущественно они не будут очень интенсивными за исключением того, что в Поволжье может выпасть до 10 мм за сутки.

Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег, — предупредили синоптики центра погоды «Фобос».

Специалисты отметили, что похолодание не будет продолжительным. Холодный воздух сам по себе создаёт почву для потепления, поэтому к концу текущей недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а устроивший похолодание циклон переместится в Зауралье.

Небо очистится от облаков, и солнце начнёт прогревать воздушные массы... Так что, осень в регионе закончится уже в выходные, — добавили синоптики.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие полторы недели погода будет больше соответствовать середине сентября. Однако в конце месяца она вновь стане сухой и солнечной.