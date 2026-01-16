Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:48

Синоптик предупредила о ложном солнце

Синоптик Позднякова: россияне могут увидеть зимой ложное солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне могут увидеть зимой редкое оптическое явление — «ложное солнце», сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, иллюзия, как правило, появляется в морозные утренние часы.

Прогнозировать «ложное солнце» крайне сложно, так как для этого требуется детальное зондирование атмосферы. В оперативных прогнозах погоды оно не указывается, поскольку не представляет никакой опасности. Однако его появление возможно в морозные утренние часы при образовании ледяного тумана, когда в воздухе концентрируются ледяные иглы, — поделилась синоптик.

Эксперт уточнила, что в последнее время переменчивая погода не предполагает условий для появления природного явления. Позднякова уточнила, что «ложное» солнце появляется при специфической структуре атмосферы и определенной влажности на различных высотах.

Ранее Позднякова заявила, что в воскресенье в Московском регионе ожидается похолодание до минус 25 градусов. По ее словам, сильные морозы прогнозируются как ночью, так и в дневные часы.

Татьяна Позднякова
погода
синоптики
солнце
