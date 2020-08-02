Синоптик пообещал возвращение 30-градусной жары в Москву и ряд регионов

https://static.news.ru/photo/f9945bd4-d458-11ea-b05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потепление до 30 градусов придёт на европейскую часть России на следующей неделе. В Москве солнечно и менее дождливо станет уже с понедельника, 3 августа.

Повышение температуры начнётся с 5 августа. В этот день столбик термометра поднимется выше нормы на 1-2 градуса, а с 6 августа — на 3 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. Он добавил, что теплее станет почти на всей европейской территории страны.

Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья — на 1-2 градуса ниже нормы. Но это всё равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придёт, — отметил учёный.

Он добавил, что в Москве к 30-градусной отметке столбик термометра подберётся 5 августа, а на следующий день превысит её.

Такой режим 25-30 градусов сохранится до конца рабочей недели в столице. Жизнь налаживается! — считает Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Гидрометцентра заявил: в некоторых регионах России ожидается опасная погода. Интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер могут возникнуть в Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа. Он отметил, что в Крыму облака поднимутся очень высоко. Это значит, что на территории региона пойдёт крупный град. Кроме того, там прогнозируется усиление ветра до 25 м/с.