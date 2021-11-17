Синоптик пообещал сильные осадки и ветер в центре России
Вильфанд рассказал о заметном похолодании в европейской части России к выходным
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
01:33, 18 ноября 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральной части России в выходные ждут сильные осадки и ветер. В европейскую часть страны к 20 ноября придут дожди, мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду, пишет РИА Новости.
В субботу жителей центра европейской территории России ждёт нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днём повысится до плюс 2–4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным... Заметное похолодание прогнозируют в понедельник, — рассказал метеоролог.
Некомфортная погода прогнозируется и на северо-западе России, а также в Черноземье. В Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях пойдёт мокрый снег. Порывы ветра в указанных регионах будут достигать 15–20 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ждёт постепенное понижение атмосферного давления с 18 ноября, при этом минимальные показатели прогнозируются на 20 ноября.