Синоптик пообещал сильные осадки и ветер в центре России

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральной части России в выходные ждут сильные осадки и ветер. В европейскую часть страны к 20 ноября придут дожди, мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду, пишет РИА Новости.

В субботу жителей центра европейской территории России ждёт нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днём повысится до плюс 2–4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным... Заметное похолодание прогнозируют в понедельник, — рассказал метеоролог.

Некомфортная погода прогнозируется и на северо-западе России, а также в Черноземье. В Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях пойдёт мокрый снег. Порывы ветра в указанных регионах будут достигать 15–20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей ждёт постепенное понижение атмосферного давления с 18 ноября, при этом минимальные показатели прогнозируются на 20 ноября.