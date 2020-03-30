https://static.news.ru/photo/bba6baf0-722f-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве начнёт резко портиться с 6:00 30 марта, а причиной похолодания является редкое природное явление над Исландией. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дождь, снег, метель, гололедица и сильный ветер придут в европейскую часть России, в том числе и в Московский регион.

Это так называемый центр действия атмосферы, он всесезонный. Он существует за счёт того, что к западу от Исландии холодная Гренландия, а к востоку тёплый Гольфстрим. Такое различие температур приводит к образованию циклона, — пояснил синоптик РИА Новости.

При этом 30 и 31 марта над Исландией образуется антициклон, редкость для тех мест. Он будет иметь рекордные показатели давления в эпицентре. Российские территории окажутся на восточной периферии данного антициклона. Сюда с севера переместится ярко выраженный холодный, полярный воздух, отметил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд сообщил: температура в Москве в выходные, 28 и 29 марта, установила новый температурный рекорд. По словам специалиста, в субботу температура воздуха составила +16,3 градуса, побив рекорд, установленный в 2007 году. В воскресенье днём воздух прогрелся до +17,4 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный 29 марта 2007 года, составил +16,5 градуса.