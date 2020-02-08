https://static.news.ru/photo/9ba6bfb6-4a70-11ea-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион допустил, что синодальные отделы Русской православной церкви могут возглавить женщины, причём не имеющие сана.

Нет никаких канонических препятствий для того, чтобы председателем синодального отдела могла бы быть женщина, — сказал в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит Иларион.

Он не согласился, что в православной церкви есть дискриминация женщин. Так, по его словам, в РПЦ среди регентов церковных хоров большинство — женщины, игуменьи управляют женскими монастырями и священниками, которые там служат. Более того, юридическую службу патриархии возглавляет женщина.

Как писал NEWS.ru, папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по отношениями с государствами. Для властной структуры Ватикана этот пост приблизительно соответствует главе МИДа в других государствах. Впервые в истории на такую высокопоставленную должность назначена женщина. 66-летняя Ди Джованни работает в Ватикане уже почти 30 лет. Папа Франциск известен как сторонник усиления роли женщин в римско-католической церкви. Во время его понтификата женщина — Барбара Ятта — впервые возглавила Ватиканские музеи.