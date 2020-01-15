https://static.news.ru/photo/7f4c2f82-379b-11ea-9706-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по отношениями с государствами. Для властной структуры Ватикана этот пост приблизительно соответствует главе МИДа в других государствах. Впервые в истории на такую высокопоставленную должность назначена женщина. Об этом сообщает агентство ANSA.

66-летняя Ди Джованни работает в Ватикане уже почти 30 лет. С 1993 года она занимала различные должности в секретариате (правительстве), занимаясь в том числе вопросами международного гуманитарного права и проблемами беженцев.

Папа Франциск известен как сторонник усиления роли женщин в Римско-католической церкви. Во время его понтификата женщина — Барбара Ятта — впервые возглавила Ватиканские музеи.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России сменится посол Ватикана. Действующий апостольский нунций в РФ и Узбекистане Челестино Мильоре переведён на аналогичную должность во Франции. Перед отъездом 4 февраля он проведёт прощальное богослужение в российской столице. Имя нового представителя Ватикана в России пока неизвестно.