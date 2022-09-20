Симоньян: текущие события ведут к победе России или началу ядерной войны

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что исходя из происходящих событий и тех, которые произойдут, следующая неделя знаменует либо победу России, либо начало ядерной войны. По ее словам, третьего варианта не дано.

Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего, — написала она в своем Telegram-аккаунте.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Позднее, 20 сентября депутаты народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

Общественное движение «Донецкая республика» 20 сентября сообщило, что аналогичный закон о референдуме по вопросу о вхождении в состав РФ принят депутатами народного совета ДНР.

Также 20 сентября Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в УК, предусматривающими ответственность за дезертирство, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен, неявку на военную службу и дезертирство «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

За добровольную сдачу в плен предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за уничтожение оружия в военное время — до 5 лет, за мародерство в период военного положения — до 15 лет.