Симоньян призвала выдвинуть Западу «какой-то серьезный ультиматум» Симоньян: РФ должна предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Россия должна предъявить Западу «какой-то серьезный ультиматум», заявила в эфире телеканала НТВ главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, только так можно воздействовать на Украину, которая не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном и ситуация будет лишь ухудшаться.

Что касается обедненного урана, я могу сказать одно — то ли еще будет... Не будет никакой остановки у них. Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей красной линии — это когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад. <...> Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум, — сказала Симоньян.

По мнению журналистки, происходящее представляет собой «попытку на износ Россию истощить» и она не видит, каким образом «это безумие кончится».

Ранее в Пентагоне заявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $175 млн. Поставки представляют собой дополнительное оборудование для систем ПВО и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Вашингтон впервые включил боеприпасы такого типа в пакет помощи Киеву. Новые поставки станут 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года.

При этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые будут переданы Украине, не представляют радиоактивной угрозы. По его словам, американские власти рассчитывают, что эти боеприпасы позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя.