Симоньян призвала сократить «неприлично огромную» Украину Симоньян назвала Украину огромной страной, которую надо «сократить»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвала Украину неприлично огромной «по европейским меркам» страной и выразила мнение, что ее необходимо «подсократить». По ее словам, российская сторона «успешно с этим справляется».

Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом, слава богу, и занимаемся, — подчеркнула Симоньян.

Ранее Симоньян поздравила россиян с Днем народного единства и описала, что будет происходить в Киеве после победы России в ходе спецоперации и проведения денацификации Украины. Она отметила, что настанет день, когда «мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев».

По ее мнению, в столице Украины будут «читать малороссийские рассказы славы русской литературы», а также «поминать мучеников, павших за то, чтобы стало именно так».