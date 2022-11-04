Симоньян рассказала, чем Россия займется в Киеве после победы

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Маргарита Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днем народного единства и описала, что будет происходить в Киеве после проведения денацификации. Она отметила, что настанет день, когда «мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев». По ее словам, в столице Украины будут «читать малороссийские рассказы славы русской литературы», а также «поминать мучеников, павших в войне за то, чтобы стало именно так».

Именно в этом, кажется, и заключается смысл такого угловатого, нехудожественного, негоголевского, но оказавшегося неизбежным слова «денацификация». С Днем народного Единства, Родненькая! — написала она.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем народного единства отметила, что патриотизм и человеколюбие имеют для россиян особую ценность и являются стрежнем генетической памяти народа. Она призвала к консолидации общества для сохранения суверенитета России и ее наследия.

Сенатор напомнила согражданам о подвиге ополченцев во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, позволившем освободить Москву от польских интервентов, положить конец смутам и спасти государство от распада. По ее словам, своими героическими поступками предки завещали россиянам заботиться об Отечестве и беречь его.