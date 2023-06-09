Симоньян рассказала, когда уволится с RT Главный редактор RT Симоньян пообещала уволиться с работы после победы России в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян планирует уделять больше времени литературной и сценаристской деятельности, сообщает «360». Как рассказала журналист изданию, вплотную она намерена этим заняться после того, как уволится, а произойдет это, когда цели российской специальной военной операции на Украине будут выполнены.

Когда мы победим. Вот как только мы победим, я пишу заявление в тот же день. Я серьезно говорю, — пообещала Симоньян.

По ее словам, сейчас она работает над книгой, которая выйдет в свет в этом году. Кроме того, у нее есть много начатого материала, в том числе первые главы рассказов, первые серии сценариев сериалов и ряд других набросков.

Для того чтобы закончить, что у меня уже начато, что у меня в набросках — это и рассказы, и романы, и сценарии <...>, мне только чтобы это закончить, нужно минимум пять лет, чтобы заниматься только этим, не работая, — призналась главный редактор RT.

Ранее Маргарита Симоньян предложила материальную помощь жителям города Шебекино Белгородской области, который находится под непрекращающимися обстрелами ВСУ. В своем Telegram-канале она написала, что готова оплатить переезд и жилье 10 семьям, которые обратятся к ней лично.