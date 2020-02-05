https://static.news.ru/photo/9cb42670-4816-11ea-a08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Власти Симферополя приняли решение отключать днём горячую воду из-за обмеления водохранилищ. График ограниченной подачи воды будет действовать с 10 февраля.

Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, — заявила глава администрации города Елена Проценко в Facebook.

По её словам, количество воды в водохранилищах города недостаточно для круглосуточного и бесперебойного обеспечения, в настоящий момент её хватит на 90–100 дней. Основная причина дефицита —отсутствие осадков.

Проценко подчеркнула, что ограничение подачи воды затронет только жилые дома, социальные объекты не пострадают.

NEWS.ru писал, что крымские власти усомнились в готовности Украины возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков считает, что проект потребует серьёзных вложений, которые будут слишком рискованными в условиях нестабильности власти на Украине.