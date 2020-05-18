Силовики задержали в Москве женщину с партией наркотиков

https://static.news.ru/photo/c1fd2b38-98f8-11ea-a685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские силовики задержали женщину из ближнего зарубежья, перевозившую героин. Всего у неё изъяли около 3 кг наркотиков, сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по мегаполису Екатерина Гузь.

Запрещённые вещества находились в 33 свёртках. Обыски прошли по месту временного проживания фигурантки. Также оперативники нашли электронные весы и упаковочный материал, передаёт ТАСС.

Полиция установила, что гражданка получала крупные партии наркотика, разбавляла его, производила закладки. Следственные органы возбудили уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудник МВД Абхазии, работающий в изоляторе временного содержания, задержан после обнаружения в его автомобиле наркотического вещества.

В ведомстве отметили, что у подозреваемого изъят метадон, а «признаков одурманивания» у самого фигуранта не было. Он отстранён от должности, в отношении него начато расследование.

В Абхазии с 1 марта вступил в силу закон, разрешающий применение смертной казни в качестве наказания за оборот наркотиков в особо крупном размере.