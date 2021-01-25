Силовики возбудили уголовное дело о нарушении санитарных правил 23 января

https://static.news.ru/photo/87fcf042-5ef7-11eb-9754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбудили после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, рассказал журналистам 25 января источник в правоохранительных органах. Оперативный штаб столицы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией накануне заявил о 19 случаях участия в шествии граждан с COVID-19, которым вынесли предписания оставаться дома.

Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, заразившихся коронавирусом, — передаёт ТАСС со ссылкой на собеседника.

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Всего в мегаполисе после несогласованной акции начали четыре уголовных производства о насилии над стражами порядка, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По информации полицейских, в незаконном мероприятии приняли участие около четырёх тысяч граждан. По данным Общественной наблюдательной комиссии, задержали почти 600 человек.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в многих городах России. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек.

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, блогер не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Как писал NEWS.ru, Совет по правам человека при президенте РФ проследит за тем, чтобы наказания для участников несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального 23 января были соразмерны совершённым нарушениям.