Силовики в Чечне провели обряд жертвоприношения в память о Кадырове

https://static.news.ru/photo/7f3513e0-95e4-11ea-aac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 95.rosgvard.ru

В прошедшее воскресенье, 10 мая, сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике провели обряд жертвоприношения. Силовики умертвили животное в память о первом президенте Чечни Ахмате-Хаджи Кадырове. О проведении мероприятия сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как отметили представители ведомства, жертвоприношение совершили по поручению генерал-майора полиции Шарипа Делимханова. Поддержка в организации мероприятия была оказана со стороны Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Какое именно животное было убито в рамках религиозного культа, не уточняется.

Мясо жертвенного животного передано семьям погибших сотрудников, отдавших свои жизни за мир и процветание региона, — сообщается на сайте Росгвардии.

Как ранее писал NEWS.ru, празднование окончания месяца Рамадан в Чечне состоится только в том случае, если жители республики будут неукоснительно соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.