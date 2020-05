Силовики в Чечне провели обряд жертвоприношения в память о Кадырове

Фото: 95.rosgvard.ru

Роскомнадзор изучает статьи The New York Times и Financial Times на предмет фейков о количестве заразившихся коронавирусом в РФ.

По официальным данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели, 2305 человек скончались. Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что...