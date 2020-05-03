Общество

Кадыров назвал условие празднования Рамадана в Чечне

13:28, 03 мая 2020 10
Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Празднование окончания месяца Рамадан в Чечне состоится только в том случае, если жители республики будут неукоснительно соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Многих волнует, как мы будем отмечать окончание месяца Рамадан. Отвечаю: если будем соблюдать последние дни самоизоляции как требуется, то отпразднуем достойно, — написал он в Twitter.

Священный месяц, который предписывает соблюдение поста для всех верующих мусульман, начался 24 апреля и завершится 23 мая.

Как писал NEWS.ru, власти Чечни ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов. Всех местных жителей обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях