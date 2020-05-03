Кадыров назвал условие празднования Рамадана в Чечне

Священный месяц, который предписывает соблюдение поста для всех верующих мусульман, начался 24 апреля и завершится 23 мая.
Как писал NEWS.ru, власти Чечни ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов. Всех местных жителей обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели.