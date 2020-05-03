Кадыров назвал условие празднования Рамадана в Чечне

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Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Об этом говорится на сайте ведомства.

В период майских праздников <...> подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения, — говорится в сообщении. Информацию о нарушениях получают патрули,...