Кадыров заговорил о поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/344a1856-00f4-11ea-94ca-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть возможность поэтапной отмены ограничений, введённых в регионе из-за распространения коронавируса. При этом число заболевших в республике продолжает расти.

В Чечне диагноз COVID-19 подтвердился у 429 человек, от болезни скончались шестеро. Власти региона ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов. Всех местных жителей обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели.