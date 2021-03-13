Силовики отпустили всех задержанных на форуме депутатов

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Участников форума муниципальных депутатов, задержанных во время мероприятия, отпустили из ОВД «Новокосино», рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

К тому моменту, как мы приехали, всех задержанных, кто был на форуме, уже отпустили, мы застали, как выходили последние четыре человека, — рассказала она.

При этом представители ОНК выявили нарушения со стороны силовиков. Так, задержанным не предоставляли еду и воду, а также не выдавали постельное бельё, несмотря на существование соответствующих правил, передаёт РИА Новости.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в московском в отеле «Измайлово». Прибывшие на него силовики заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. Полиция оценивает количество задержанных в 200 человек.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты. В качестве доказательства нарушения закона о «нежелательных организациях» задержанными участниками и посетителями форума муниципальных депутатов прокуратура предъявила посты в социальной сети «ВКонтакте».