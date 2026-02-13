Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:54

Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре

Адвокат Меликян: силовики Армении провели обыск в ереванском медцентре ААЦ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Силовики провели обыск в ереванском медицинском центре «Измирлян», принадлежащем Армянской апостольской церкви, сообщил адвокат Рубен Меликян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, СК страны пока не разъяснило причину.

Обыск, проводимый в медицинском центре «Измирлян», принадлежащем Святой Армянской апостольской церкви, является очередной репрессией николовского режима (премьера Никола Пашиняна. – NEWS.ru) против нашей Матери-Церкви и не имеет ничего общего с верховенством права и законностью, — написал Меликян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви». В своем Telegram-канале он сообщил, что для священников нужно разработать кодекс поведения. Политик уточнил, что новый кодекс предусматривает четкое регулирование поведения священников и обеспечение финансовой открытости ААЦ.

До этого суд в Ереване заключил под стражу главу канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна. Как сообщил адвокат обвиняемого Арсен Бабаян, арест продлится два месяца. Архиепископа задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков группой лиц в общественном месте. В отношении него возбудили уголовное дело.

