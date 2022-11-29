Сила в скидке: как менялся спрос на товары с Z-символикой Анализ показывает, что продукция с символами специальной военной операции все меньше привлекает покупателей, это подтверждают и участники рынка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После начала специальной военной операции российские магазины заполнились продукцией с соответствующей символикой — буквами Z и V. Предприниматели ожидали, что на патриотическом мерче удастся неплохо заработать. Однако, как выяснил NEWS.ru, уже к лету спрос на Z-продукцию начал снижаться, а к концу ноября некоторые товары продаются в два раза дешевле, чем в момент публикации объявления. Подробности — в этом материале.

Z-распродажа

Разнообразные товары с символами военной операции начали производить и продавать еще весной. Их ассортимент рос, и сейчас в онлайн-магазинах большой выбор для желающих выразить свою поддержку военным действиям: чехлы для телефонов, предметы одежды, значки, наклейки и товары для детей. Помимо распространенных символов Z и V продавцы наносят известные фразы: «Сила в правде», «За победу», «За мир».

Однако многие из этих товаров сейчас продаются с большой скидкой. NEWS.ru проанализировал изменение цен на такую продукцию на крупнейших площадках — Wildberries, Ozon и Aliexpress. Первая площадка показывает изменение цены на каждой странице с товаром, для исследования динамики на двух других, NEWS.ru применил специальные расширения браузера. Хотя на всех площадках проходят «черные пятницы», цены многие продавцы снизили задолго до масштабной распродажи.

Подешевели товары во всех представленных категориях. Так, комплект из пяти деревянных значков в форме буквы Z, который изначально продавался более чем за 200 рублей, теперь можно купить на Ozon за 94 рубля — так сильно цена упала еще в августе. Виниловая наклейка на машину «Zа победу» подешевела с 330 рублей до 150 в конце сентября: резкое снижение цены пришлось на период объявления мобилизации.

Одежду с такой символикой сейчас тоже можно купить дешевле. Самый популярный товар в этой категории — майки. И на всех площадках их можно купить примерно в два раза дешевле, чем в мае или июне: с большой буквой Z летом продавалась на Wilberries за 699 рублей, а сейчас ее продают за 372 рубля. Спортивные майки на той же площадке подешевели еще значительнее — почти на 60%. Так, футболку с большим российским гербом и надписью «Zа Россию» в июне предлагали за 1238 рублей, а сейчас — за 504 рубля. Упали в цене даже носки с символом военных действий: вместо 173 рублей теперь они стоят 95 рублей.

Фото: Скриншот с Wildberries Носки с буквой Z теперь можно купить за 95 рублей

Стали доступнее и Z-кепки. Черная с белой буквой Z (в похожей телеведущий Антон Крассовский танцевал на балконе после ударов по Киеву 10 октября, когда в городе начались проблемы с электричеством) потеряла с июля 44% стоимости. А кепка с более изобретательным дизайном (буква Z в цветах георгиевской ленты и надпись «Своих не бросаем») — 56%.

Фото: Скриншот с Wildberries Бейсболка с буквой Z подешевела более чем на 40%

Детская одежда упала в цене не так сильно: футболку «Zа наших» для мальчиков и девочек можно купить лишь на 100 рублей дешевле, чем летом — за 420 рублей.

Подешевели и аналогичные товары на Aliexpress. Китайская площадка в отличие от российских не отображает товары с символикой военной операции, при прямом поисковом запросе: на фразы вроде «Своих не бросаем» поиск не выдает результатов. Однако такая продукция на площадке все же есть, в основном это нашивки и наклейки. И они тоже дешевеют последние месяцы.

Но есть некоторые продавцы, которые не спешат снижать цены на товары. Так, екатеринбургская компания «Сима-Ленд», известная регулярными флешмобами сотрудников в поддержку военной операции и президента (по утверждениям некоторых работников, в акции они участвовали по принуждению работодателя), сохраняет ценовую политику в отношении флагов, брелоков и другой продукции с символикой Z — на некоторые лоты цена даже растет.

«Списать и выбросить на свалку»

Выводы о снижении интереса россиян к товарам с символикой военной операции подтверждают и данные поисковиков. Сервис Wordstat, позволяющий отслеживать популярность поисковых запросов в «Яндексе», отражает тенденцию: продукция с популярными у сторонников военных действий буквами и фразами была наиболее популярна в марте. Сейчас же поисковые запросы «наклейка z», «наклейка z купить», «наклейка своих не бросаем», «майка z» и «майка своих не бросаем» показывают одинаковую динамику.

Фото: Скриншот с Wordstat После пика в марте россияне практически перестали искать наклейки с символикой военной операции

Аналогичные данные представляет и сервис от поисковой системы Google — Google Trends.

Товары с символикой российской армии, судя по данным Wordstat, интересуют россиян еще меньше. Число запросов «майка армия России» даже на пике в марте не превышало 500 в неделю.

В то же время запросы «одежда армия России» и «форма армии России» показывают другой результат: помимо пика в марте был зафиксирован второй, еще больший всплеск в конце сентября — начале октября. В это время в России была объявлена мобилизация. Именно тогда рынок военной амуниции столкнулся с резким ростом спроса, а в СМИ появлялась информация, что мобилизованные в ряде случаев вынуждены сами покупать себе форму, на что обращал внимание, к примеру, глава СПЧ Валерий Фадеев.

Однако в магазинах падение цен не связывают со спросом. В компании N1Sport, которая продает на маркетплейсах спортивные футболки «Za Россию», рассказали NEWS.ru, что снижали цены «по причине участия в акциях». Соответствующие товары, продаваемые через сервис Wildberries, непрерывно падали в цене с момента их выставления на продажу — сейчас они более чем на 50% дешевле, чем в июне.

Динамика спроса на эти товары отрицательная из-за отсутствия товаров на складах. Товара нет в наличии, соответственно, нет заказов, — рассказали в компании.

В то же время NEWS.ru убедился что на сервисе до сих пор есть объявления о продаже таких товаров. Также в N1Sport отметили, что не планируют расширять ассортимент продукции с символикой специальной военной операции.

При этом генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков уверен, что цены на товары с Z-символикой падают именно из-за снижения спроса. По его словам, на это повлияла в том числе мобилизация. Вариант с маркетинговыми акциями эксперт отверг.

Цена — это баланс спроса и предложения. Никакой другой системы ценообразования в рыночной экономике нет. Ничего, кроме как баланса спроса и предложения, нет в данной цене. Спрос упал на продукцию и, соответственно, повалились цены. Это вполне закономерно, — объяснил он.

Федяков отметил, что о невыгодности производства таких товаров говорил еще в марте. Теперь компании, которые производили подобные товары, понесут убытки, уверен он.

Распродать остаток товара будет крайне затруднительно, я не вижу перспектив, чтобы спрос на эту продукция восстановился. Очевидно, что эта продукция просто останется на складах, если принт вывести с товара не получится, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что крупный бизнес «не ввязывался в эту историю», поэтому для серьезных игроков изменение рынка проблем не принесло. Производили эту продукцию маленькие компании. Более того, речь идет в первую очередь о бизнесе по нанесению принтов на уже собранные или подшитые другой компанией товары.

По его словам, бизнес по нанесению принтов имеет большую гибкость и сможет подстроиться под изменения рынка. Федяков рассказал, что обычно такие компании пытаются вывести нераспроданный товар на внешние рынки, однако в этом случае сделать так вряд ли получится. Однако компании просто спишут остатки и начнут производить товары с другими, более востребованными принтами, заключил эксперт.