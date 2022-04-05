«Обряд инициации»: россияне торгуют одеждой и детскими бантами с буквой Z

Символика специальной военной операции, которую Россия проводит в соседней Украине, неожиданно превратилась в отдельный бренд. Предприимчивые россияне начали активно выпускать товары с буквой Z — именно этот знак нанесён на боевую технику российской армии. В продаже — футболки, брелоки, наклейки на автомобильные стёкла, флаги, нашивки и даже зажигалки. Продавцы утверждают: от покупателей нет отбоя, товары скупают оптом.

«По службе надо»

Необычный бизнес Виталий из Подмосковья открыл всего пару недель назад. Вместе с товарищем начал продавать футболки с логотипом Z. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он признался, что одежду заказывают в Узбекистане. Стоимость футболки с последней буквой английского алфавита — 700 рублей.

Если будете заказывать оптом, то скидку, конечно, сделаем, не вопрос. За 450-500 рублей отдадим. Оптом сейчас много берут. Если честно, товар не успеваем подвозить, — рассказал собеседник издания.

По его словам, на прошлой неделе две российские фирмы заказали футболки с символом специальной операции. В обоих случаях особо патриотичные руководители решили привить это чувство своим подчинённым: для одной компании, например, разом приобрели 300 футболок.

avito.ru

Однако на этом рынке практически мгновенно сформировалась конкуренция. Так, Алексей, владелец небольшой типографии в Поволжье, рассказал NEWS.ru, что вовремя почувствовал спрос и начал печатать наклейки на автомобильные стекла.

Это виниловая наклейка, выполнена на качественной плёнке. Продаём по 350 рублей за штуку. За два дня практически грузовик продали. Покупают разные люди: молодых много, в том числе и те, кто не служил, но наших военных поддерживают, — рассказал Алексей.

Он отметил, что в числе покупателей — немало чиновников. Продавец предполагает, что «им это, наверное, надо по службе».

Люди же должны всем показывать, что они отстаивают государственные интересы. Мы вот думаем запустить новую серию наклеек с надписью «Никто, кроме нас», — сообщил собеседник.

В числе других предложений на сформировавшемся в период специальной операции рынке — зажигалки с Z-символикой, брелоки и шевроны на липучке.

avito.ru

Отдельный хит сезона — ленты и банты в форме буквы Z. Продавцы утверждают, что этот аксессуар предназначается для первоклассников и выпускников детских садов.

Очень много сейчас берут «зэтки». Народу нравится. Например, мои детишки Z на рюкзаках носят. В школы закупают активно, на выпускные. Если много будете брать, то Z по 100 рублей отдадим, — пояснила NEWS.ru продавец.

По её словам, многие закупают символику на праздники и в качестве сувениров.

Тотальное переименование

Собственно, старт бизнеса был дан после того, как на российской военной технике, которая участвует в спецоперации на Украине, появились буквы V и Z. Позднее Министерство oбороны РФ сделало официальное заявление по поводу буквенных символов.

Символом V зашифрована фраз «Сила в правде». Буква Z обозначает слова «За Победу» и «Задача будет выполнена». Фотографию с такими трактовками военное ведомство ранее разместило в своём Instagram-аккаунте (Instagram запрещён на территории России после признания компании Meta экстремистской организацией, — NEWS.ru).

Активное увлечение буквой Z охватило буквально всю страну. Например, руководство Кемеровской области и Забайкальского края решило, что в официальных документах их регионы будут называться КуZбассом и Zабайкальем. Так, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Цивилёв объяснил, что это часть акции по поддержке специальной операции по защите Донбасса, а буква Z — «в первую очередь знак поддержки наших бойцов».

Мэр Кизела Андрей Родыгин также «переименовал» город в знак поддержки военной спецоперации на Украине. В своём официальном сообществе во «ВКонтакте» он опубликовал картинку с надписью «КиZел своих не бросаем». Депутат Государственной думы от Ульяновской области Сергей Морозов вообще «переименовал» себя в соцсетях, теперь он — MoroZoV.

Кроме того, буква Z появилась на фасадах зданий органов государственной власти и даже учреждений культуры.

Буква Z из светящихся окон в знак поддержки российских военных Илья Наймушин/РИА Новости

Правда, в остальном мире с Z-символикой не совсем заладилось. Например, компания Samsung переименовала свои смартфоны, отказавшись от буквы Z в названии. В частности, концерн отказался от символа Z в названиях складных флагманов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. После переименования устройства получили названия Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. Samsung сменила названия аппаратов на трёх рынках — Латвии, Литвы и Эстонии.

Бренду Louis Vuitton даже пришлось публично оправдываться, что одно из его ювелирных изделий содержит отнюдь не символ спецоперации на Украине, а соединившиеся инициалы названия компании.

Louis Vuitton

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв пояснил NEWS.ru, что в психологии эффектом присоединения к большинству или эффектом подражания называют феномен распространения определённых убеждений и символов среди группы, сообщества.

Но тут есть и ещё один эффект — Z как оберег и способ защиты. Практически уверен, что водители авто с этим знаком чаще нарушают правило, ибо чувствуют себя выше других. Патриотизм как индульгенция. Люди хотят быть на стороне победителей, плыть по течению, не оказаться в одиночестве. Чтобы достичь ощущения своей защищённости и приобщённости к тем, кто решает, человек может даже соглашаться с теми решениями, которые считает неправильными. Не бросить окурок мимо урны — тоже патриотизм. Но кто его заметит, — заявил собеседник издания.

Калачёв предположил, что многие из покупателей продукции с такой символикой даже в армии не служили. Но приобретая эти товары, они психологически «проходят обряд инициации без необходимости пройти путь от духа до дембеля», заключил политолог.