01 ноября 2025 в 09:23

Сидячая работа — не приговор: 3 ключа к здоровью при малоподвижном образе жизни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Длительное сидение грозит серьезными проблемами со здоровьем, но это не значит, что офисным работникам и водителям придется мириться с недомоганиями. Существует проверенный набор мер, позволяющий сохранить бодрость и снизить риски даже при ежедневной работе за компьютером.

Основа профилактики — сбалансированное питание. Включите в рацион овощи (брокколи, спаржу, свеклу, сладкий перец) и фрукты (яблоки, цитрусовые, манго), регулярно употребляйте ягоды. Это обеспечит организм необходимыми витаминами и микроэлементами.

Не менее важна физическая активность: пешие прогулки, бег или занятия спортом компенсируют отсутствие движения в течение дня, улучшают кровообращение и укрепляют мышцы.

Наконец, не пренебрегайте медицинским контролем: сдавайте анализы на сахар и холестерин несколько раз в год, проходите ежегодные обследования. Такая профилактика позволит вовремя заметить отклонения и предотвратить развитие заболеваний.

Ранее сообщалось, что банан давно перестал быть просто перекусом на бегу. Этот желтый плод вызывает споры среди диетологов — сколько его можно есть без вреда для здоровья.

работа
здоровье
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
