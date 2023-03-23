Сибирская язва проникла в Россию: сколько заболевших, бояться ли эпидемии В России зафиксировано уже несколько случаев заболевания сибирской язвой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санитарная обработка

В России зафиксировано несколько случаев заболевания сибирской язвой. В каких регионах она выявлена, сколько случаев на данный момент подтвердилось, какие симптомы у заболевших, передается ли она от человека к человеку и нужно ли россиянам бояться эпидемии — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян заболели сибирской язвой, где они сейчас

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о двух выявленных случаях сибирской язвы в Цивильском муниципальном округе. Руководитель региона отметил, что госпитализированные находились в состоянии средней степени тяжести и что диагноз лабораторно подтвержден.

Позже республиканский Минздрав добавил, что граждане, контактировавшие с источником инфекции, находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение антибиотиками широкого спектра действия.

В среду, 22 марта, РИА Новости, ссылаясь на Минздрав Чувашии, заявило о третьем случае сибирской язвы в регионе.

«На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой», — подчеркнули в Минздраве.

В организации уточнили, что симптомы выявили во время мониторинга состояния здоровья контактировавших с первыми заболевшими. По информации Telegram-канала Mash, третий заболевший житель Чувашии до обследования неделю прожил в Москве. Позже Mash заявил, что инфицированный не успел вернуться в республику — его госпитализировали и изолировали в одну из инфекционных больниц Сергиева Посада и разместили в специальном боксе.

Фото: Shutterstock Лабораторные исследования

Также 23 марта СМИ сообщили о госпитализации в Московской области второго жителя Чувашии с подозрением на сибирскую язву. По информации телеканала РЕН ТВ, пациент тоже в этот момент находился в Сергиевом Посаде. Журналисты предполагают, что госпитализированные вместе приехали в Сергиев Посад 14 марта.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали NEWS.ru, что в одном из лечебных учреждений региона действительно наблюдают двоих граждан с подозрением на сибирскую язву, но предварительные анализы не подтверждают наличие у них данного заболевания.

«Пациенты помещены в мельцеровский изолированный бокс. Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы», — добавили в Минздраве МО.

Передается ли сибирская язва от человека к человеку

В связи с выявленными случаями сибирской язвы в РФ Роспотребнадзор напомнил в своем Telegram-канале, что инфекция не передается от человека к человеку. В ведомстве подчеркнули: бацилла попадает в организм при прямом контакте с больными животными через микротравмы на коже, а также в результате употребления мясной продукции без достаточной термической обработки.

«Заражение [сибирской язвой] возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов человека, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой», — добавили в Роспотребнадзоре.

В организации призвали россиян избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продажа свежего мяса на рынке в Москве

Грозит ли России эпидемия сибирской язвы

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с NEWS.ru отметил, что вспышка сибирской язвы РФ не грозит. Он подчеркнул, что основным переносчиком инфекции является рогатый скот и человек может заразиться только от животных.

«Большой опасности передачи сибирской язвы от человека к человеку нет, эпидемий среди людей не бывает. Это болезнь крупного и мелкого рогатого скота, человек может заражаться от животных. Эпидемия нам не грозит, люди не должны в этом отношении особо напрягаться», — добавил Альтштейн.

Что является главным симптомом сибирской язвы

Альтштейн добавил, что главным симптомом кожной формы сибирской язвы является образование нарывов с черным содержимым. По его словам, данный тип заболевания хорошо поддается лечению антибиотиками.

«У сибирской язвы разные формы. У человека чаще всего кожная — появляются нарывы с черным содержимым, плохое самочувствие, у нее довольно высокая летальность. Другая форма — легочная, если бацилла попадает в легкие и вызывает пневмонию», — отметил Альтштейн.

Пневмония, вызываемая легочной формой сибирской язвы, по словам Альтштейна, практически не лечится.

Фото: Shutterstock Сибирская язва характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме

Откуда могла пойти зараза

СУ СК РФ по Чувашской Республике 22 марта сообщил о возбуждении уголовного дела по факту заражения троих жителей региона сибирской язвой по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). По информации силовиков, житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа забил на мясо одного бычка, зараженного сибирской язвой.

«В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия <...>, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель вышеуказанного населенного пункта», — сообщил СК РФ.

В региональном главке добавили, что уголовное дело изъято из производства межрайонного следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Чувашии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Разделка мяса на рынке

Возможно ли использовать сибирскую язву в качестве биологического оружия

Использование сибирской язвы в качестве биологического оружия возможно, если злоумышленники работают в соответствующей лаборатории, имеют доступ к возбудителю и могут его вынести за пределы учреждения, отметил в разговоре с NEWS.ru Альтштейн. По его словам, вероятность намеренного распространения чрезвычайно низкая.

«Чрезвычайно низка вероятность умышленного распространения спор сибирской язвы, хотя возможна. Нужно, чтобы террорист или злодей работал в лаборатории, где изучают возбудителя, чтобы он мог вынести оттуда микроб. Те, кто такими вещами хочет заниматься, скорее всего, психически больные», — добавил Альтштейн.

Эксперт отметил, что сибирскую язву раньше рассматривали как биооружие, но даже в этом случае эпидемия на начнется. Ученый объяснил, что при биоатаке происходит массовый выброс спор сибирской язвы, но заболеют ею только те, в чей организм попадет бацилла. По словам ученого, это ограниченное число людей, которые не смогут заразить других в силу специфики распространения этой болезни.