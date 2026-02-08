Штрумбы кубанские — ленивые пельмени, от которых все в восторге

Если любите пельмени, но не хотите часами их лепить — этот рецепт для вас. Штрумбы называют «ленивыми пельмешками»: все просто, быстро и невероятно вкусно. Сочные рулетики с мясной начинкой тушатся в ароматном соусе и получаются мягкими, сытными и очень домашними. Готовлю их, когда нужно накормить семью без лишней возни, — съедаются всегда до последнего кусочка, особенно с острым соусом.

Ингредиенты: мука — около 3 стаканов, яйцо — 1 шт., теплая вода — 300–350 мл, фарш — 700 г, лук — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., соль, перец, петрушка. Для соуса: лук — 1 шт., паприка — 1–2 ч. л., сливочное масло — 1 ст. л., чили или острый перец, соль, черный перец.

Приготовление: замесите эластичное тесто, как на пельмени. В фарш добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец. Раскатайте тесто тонким пластом, распределите начинку и сверните рулетом. Нарежьте на кусочки, слегка приплюсните. Обжарьте лук, добавьте томатную пасту и сметану, приправьте. Выложите штрумбы в широкую кастрюлю, влейте воду до середины, доведите до кипения и добавьте соус. Тушите 25–30 минут на слабом огне. Для острого соуса разотрите лук со специями, влейте горячий бульон, добавьте масло и чили. Подавайте горячими с зеленью и соусом — просто, сытно и очень вкусно. Сохраняйте рецепт, он точно станет любимым.

