SHOT сообщил о масштабном сбое в работе Wildberries SHOT: в работе Wildberries произошел масштабный сбой

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Telegram-канал SHOT сообщил о масштабном сбое в работе онлайн-магазина Wildberries. По данным канала, сотни пользователей получили уведомления об оформлении заказов, которые они не совершали.

Кому-то пришло все, что лежало у них в корзине (у некоторых — это сотни позиций), кому-то приложение само заказало 200 одинаковых товаров. Казалось бы, можно крикнуть: «Галя, у нас отмена!» — но не все так просто, — говорится в сообщении.

Как пишет SHOT, у Wildberries действует система платных возвратов: если пользователь хочет отказаться от товара, оформление которого уже началось, то с покупателя удержат деньги за его транспортировку. По информации канала, у некоторых пользователей сумма за возврат составила 10 тысяч рублей.

SHOT сообщает, что операторы горячей линии онлайн-магазина подтвердили, что был сбой, однако отметили, что оплатить возврат товара все-таки придется.

Мол, потом оформите соответствующую заявку — и вам все вернут. Кто-то покорился и теперь ждет назад свои деньги. Другие, не желая мириться, обратились в полицию и составляют коллективные иски в суд, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе Wilberries информацию об этом назвали фейком и заявили, что сами по себе онлайн-заказы оформиться не могут. По словам представителя компании, в случае, описанном Telegram-каналом SHOT, заказ был оформлен владельцем аккаунта с его мобильного устройства и IP-адреса.

Сами по себе заказы в Wilberries оформиться не могут: это сделать может только человек. Мы проверили заказ пользователя из видео, который распространил данный Telegram-канал: он совершен с ее устройства, полностью совпадает IP-адрес. Несмотря на то, что пользователь уверяет, что не трогал устройство, логи свидетельствуют об обратном: активность была, заказ сделан из ее дома и с ее устройства, — объяснили в пресс-службе.

В компании предположили, что заказ мог оформить ребенок владельца аккаунта. Представитель Wilberries подчеркнул, что несмотря на это клиенту пошли навстречу и отменили заказ без взимания платы за возврат товаров на склад.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесенным товарным знаком.

Позднее в пресс-службе компании заявили, что Wildberries напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами брендов, а также закупает продукцию у официальных поставщиков. В компании пояснили, что опубликованная ранее в Telegram-каналах информация о том, что маркетплейс оштрафовали за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas, не соответствует действительности.

Также стало известно, что продавцы Wildberries cтолкнулись с проблемами в работе с новой системой расчетов с площадкой. В конце лета компания запустила новый финтехсервис. В результате продавцы не могли вывести свои деньги, а часть средств задерживалась маркетплейсом без объяснения причин.