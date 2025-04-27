Шоколадные творожники — оладьи с начинкой! Вкуснота на завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадные творожники — оладьи с какао и начинкой из шоколада! Вкуснота на завтрак за 15 минут. Эти воздушные оладушки с шоколадным вкусом станут любимым завтраком для всей семьи. Готовятся быстро и из простых ингредиентов!

Ингредиенты

200 г творога (любой жирности)

1 яйцо

2 ст. л. сахара

3 ст. л. муки

1,5 ст. л. какао

1 плитка черного шоколада

1/2 ч. л. разрыхлителя

Ванилин по вкусу

Масло для жарки

Приготовление

1. Вилкой разомните творог с яйцом и сахаром до однородности. Или взбейте блендером.

2. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

4. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя круглые оладушки. В центр положите кусочек шоколада и сверху еще немного теста. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Секреты пышности: не перестарайтесь с мукой — тесто должно быть чуть гуще, чем на блины, дайте постоять тесту 5 минут перед жаркой, переворачивайте только когда появятся пузырьки. Подавайте со сметаной, сгущенкой или свежими ягодами!

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