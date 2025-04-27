Шоколадные творожники — оладьи с какао и начинкой из шоколада! Вкуснота на завтрак за 15 минут. Эти воздушные оладушки с шоколадным вкусом станут любимым завтраком для всей семьи. Готовятся быстро и из простых ингредиентов!
Ингредиенты
- 200 г творога (любой жирности)
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. муки
- 1,5 ст. л. какао
- 1 плитка черного шоколада
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- Ванилин по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление
1. Вилкой разомните творог с яйцом и сахаром до однородности. Или взбейте блендером.
2. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
4. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя круглые оладушки. В центр положите кусочек шоколада и сверху еще немного теста. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.
Секреты пышности: не перестарайтесь с мукой — тесто должно быть чуть гуще, чем на блины, дайте постоять тесту 5 минут перед жаркой, переворачивайте только когда появятся пузырьки. Подавайте со сметаной, сгущенкой или свежими ягодами!
Ранее мы готовили беспроигрышные сырники! Пачка творога и 3 ложки — получится у всех!