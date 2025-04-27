Шоколадные творожники — оладьи с какао и начинкой из шоколада! Вкуснота на завтрак за 15 минут. Эти воздушные оладушки с шоколадным вкусом станут любимым завтраком для всей семьи. Готовятся быстро и из простых ингредиентов!

Ингредиенты

  • 200 г творога (любой жирности)
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. муки
  • 1,5 ст. л. какао
  • 1 плитка черного шоколада
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • Ванилин по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление

1. Вилкой разомните творог с яйцом и сахаром до однородности. Или взбейте блендером.

2. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

4. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя круглые оладушки. В центр положите кусочек шоколада и сверху еще немного теста. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Секреты пышности: не перестарайтесь с мукой — тесто должно быть чуть гуще, чем на блины, дайте постоять тесту 5 минут перед жаркой, переворачивайте только когда появятся пузырьки. Подавайте со сметаной, сгущенкой или свежими ягодами!

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