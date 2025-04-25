Пачка творога и 3 ложки — готовим беспроигрышные сырники! Получится у всех

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Пачка творога и три ложки — готовим беспроигрышные сырники! Получится у всех. Этот проверенный рецепт — настоящая палочка-выручалочка для завтрака. Всего несколько простых ингредиентов, минимум усилий — и вы получите нежные, румяные сырники с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Творог (в брикете 5% или 9%) — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Манная крупа — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Растительное масло для жарки

Приготовление

1. В миске перетрите творог вилкой. Добавьте яйцо, сахар, соль и хорошо перемешайте. Всыпьте манку и муку, замесите однородную массу.

2. Смочите руки водой, чтобы тесто не липло. Разделите массу на 6–8 частей, скатайте шарики и слегка приплюсните их. Обваляйте их в муке.

3. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите сырники и жарьте 3–4 минуты до золотистой корочки. Аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны.

Советы для идеальных сырников: творог берите не влажный. Дайте тесту 5–10 минут постоять, чтобы манка набухла — так сырники не развалятся. Подавайте со сметаной, мёдом, вареньем или свежими ягодами. Приятного аппетита!

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