Творожные лепешки с сыром и зеленью. Весенний завтрак из простых продуктов!

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Готовим обалденные творожные лепешки с сыром и зеленью — хрустящее удовольствие за 20 минут! Эти ароматные лепешки станут идеальным завтраком или быстрой закуской. Нежное творожное тесто с расплавленным сыром и свежей зеленью покорит вас с первого укуса!

Разомните вилкой 250 г творога, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и 100 г тертого сыра (подойдет твердый или сулугуни). Мелко нарежьте пучок укропа и петрушки — примерно 3 ст. л. зелени. Постепенно вводите 150 г муки, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть эластичным, но не липнуть к рукам.

Разделите тесто на 6–8 частей, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной 5 мм. Обжарьте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Для сырной корочки в последнюю минуту посыпьте лепешки дополнительным сыром и накройте крышкой.

Подавайте сразу же, пока сыр тянется! Идеально сочетаются со сметаной или свежими овощами.

Секреты успеха: творог лучше брать рассыпчатый 5–9%; если тесто влажное — добавьте ложку манки вместо муки; для пикантности можно добавить в тесто 1 ч. л. сушеного чеснока.

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