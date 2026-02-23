Шоколадное суфле без страха и ошибок — французский десерт дома за 30 минут из 90 г шоколада и 3 яиц

Шоколадное суфле кажется сложным, но на самом деле его легко приготовить дома. Я долго боялась браться за этот десерт, пока не узнала простой способ. Теперь он получается воздушным и эффектным с первого раза, как в хорошем ресторане.

Для приготовления понадобятся 90 г тёмного шоколада, 3 ст. л. сливочного масла, 3 яйца, 3–4 ст. л. сахара, ½ ч. л. ванильного экстракта и ½ ч. л. лимонного сока. Формочки смажьте маслом, присыпьте сахаром и охладите. Шоколад растопите с маслом и немного остудите, затем смешайте с желтками. Белки взбейте с лимонным соком, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков. Аккуратно соедините обе массы, разложите по формам на ¾ объёма и охладите 10–15 минут.

Выпекайте при 200 °C 12–15 минут. Суфле поднимется, а внутри останется нежным. Подавайте сразу, пока оно пышное. Такой десерт всегда производит впечатление и не требует сложных навыков.

