16 октября 2025 в 13:52

Шоколад на максимум: этот рецепт брауни сохранил после первой же готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Моя тетя, профессиональный кондитер, всегда говорила, что настоящие брауни должны быть влажными внутри и с хрустящей корочкой сверху. Она научила меня этому рецепту, который стал визитной карточкой нашей семьи. Теперь я готовлю эти шоколадные пирожные ко всем праздникам — они неизменно вызывают восторг у гостей.

Для брауни мне нужно: 100 г темного шоколада, 180 г сливочного масла, 200 г сахара, 4 яйца, 100 г муки, 100 г грецких орехов и чайная ложка растительного масла. Шоколад и масло растапливаю на водяной бане, постоянно помешивая до однородности.

Яйца взбиваю с сахаром до легкой пены. В остывшую шоколадную массу добавляю муку, затем соединяю с яичной смесью. Грецкие орехи измельчаю и вмешиваю в тесто. Форму застилаю пергаментом, смазываю маслом и выливаю тесто. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут. Даю полностью остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

