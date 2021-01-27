Школьников Москвы могут поставить на учёт за участие в акции за Навального

https://static.news.ru/photo/f6eaf732-607e-11eb-8175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские школьники, принимавшие участие в субботней несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, могут быть поставлены на внутришкольный учёт. Об этом заявили в столичном департаменте образования.

Школа получает информацию по каждому случаю совершения административного правонарушения учащимися. В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учёт и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, по предварительным данным, на акциях в регионах РФ было задержано порядка 300 подростков, из них около 70 — в Москве. Департамент отмечает, что принимаются все меры, чтобы ребятам была оказана социально-психологическая и педагогическая помощь. Также с ними проводятся занятия по коррекции поведения, их консультируют психологи и вовлекают в индивидуальные и групповые профилактические беседы.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

Как ранее писал NEWS.ru, допросы школьников начались в ряде регионов из-за участия в акциях протеста 23 января. Допросы проходят в рамках возбуждённого уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Следователи интересуются информацией о спонсорах, которые могли платить подросткам деньги за участие в митингах. Допросы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Тобольске.